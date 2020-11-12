e-Ticaret devi Alibaba Group'dan yapılan açıklamaya göre Bekarlar Günü'ne özel düzenlenen 11 günlük kampanya kapsamında 74,1 milyar dolar tutarında alışveriş yapıldı. Bu kapsamda 470 ünlü markanın satış tutarı 15 milyon doları aştı.

SANİYEDE 583 BİN SİPARİŞ

Şirketin e-Ticaret üzerinden verilen siparişleri almak için geliştirdiği yapay zeka programı 11 gün boyunca 2 milyar 320 milyon işlem yaparken, sipariş yoğunluğunun en yoğun olduğu anda saniyede 583 bin sipariş alındı.