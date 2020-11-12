Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi zammı gündemde yer alıyor. Binlerce çalışan kadroya geçen 4D'li taşeron işçiye yapılacak zam oranına odaklandı. Bu bağlamda son gelişmeler on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranına çevrildi. Maaşları düşük olan taşeron işçilerin maaşları 2020 Ocak zammı ile asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı düşük olanlar için bakanlık devreye girdi. Peki, 2021 yılında 4D'li taşeron işçi zam oranı ne kadar olacak? İşte 4D'li taşeron işçi zam oranı hakkında son gelişmeler...

4D'Lİ TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.