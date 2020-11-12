Kadroya geçen 4D'li taşeron işçi zammı gündemde yer alıyor. Binlerce çalışan kadroya geçen 4D'li taşeron işçiye yapılacak zam oranına odaklandı. Bu bağlamda son gelişmeler on binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte gözler Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teklif edilecek zam oranına çevrildi. Maaşları düşük olan taşeron işçilerin maaşları 2020 Ocak zammı ile asgari ücret seviyesine çekilmişti. Maaşı düşük olanlar için bakanlık devreye girdi. Peki, 2021 yılında 4D'li taşeron işçi zam oranı ne kadar olacak? İşte 4D'li taşeron işçi zam oranı hakkında son gelişmeler...
4D'Lİ TAŞERON İŞÇİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
Taşeron işçiler için yüzdelik dilim, ek ödeme ve refah payı son günlerde en çok konuşulanlar arasında yer alıyor. Bu zamana kadar 6 ayda bir kez %4 oranında zam yapılan taşeron işçilerin maaşlarında asgari ücrete dengeleme durumu söz konusu. 2020 TİS sayesinde maaşlara %10, %12, %15 ve %17.5 oranında zam uygulanması bekleniyor.
Zam oranı ile ilgili en kuvvetli ihtimaller arasında 2020 asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15 ön plana çıkıyor. Eğer bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ SON DURUM
Kamuda çalışan taşeron işçilerin 2020 TİS toplantısında beklentilerinden birisi de yüzdelik dilim ile ek zam. Eğer Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu alanda bir adım atarsa maaş oranları yeniden belirlenecek.
Buna göre işçilerin kadroya alınmadan önceki maaşları önem kazanacak. O dönemki maaşların asgari ücrete orana mevcut asgari ücret oranına göre belirlenecek ve ödemeler ona göre yapılacak.
TAŞERONA AÇSHB'NİN AÇIKLAYACAĞI ZAM ORANI
Zam oranı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilecek. Konu hakkında sendika yetkililerinden gerekli açıklama yapıldı. Açıklamaya göre "Genel Başkanımız Mahmut Arslan, Bakan Selçuk ile 696 ile kadroya geçen üyelerimizin 1 Temmuz'da başlayan TİS süreçleri ile 1 Kasım'da kamuda başlayacak olan TİS süreçleri konusu başta olmak üzere çalışma hayatının diğer gündemlerine ilişkin verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurguladı." Taşeron işçileri için 4 yüzdelik zam oranı söz konusu. Ancak hangi yüzdelik oranın uygulanacağı henüz net değil. Taşeron işçilerinin yaptığı sözleşmeye göre %17.5 oranında zam talebi var. Fakat öngörülere göre %15' lik zam uygulanması büyük ihtimal.
TAŞERON İŞÇİLER MAAŞ ZAM ORANI TALEPLERİNİ SUNACAKLAR
Kamuda çalışan taşeron işçiler için KHK'dan sonraki dönemlerde belirlenen maaş zammı yüzde 4 oldu. Enflasyon oranlarının yüzde 10 bandının üzerinde olduğu bu süreçte işçilerin maaşlarının alım güçleri oldukça azaldı.
Taşeron işçilerin bazılarında ise asgari ücret zamları sonrasında, bu seviyenin altında kalma durumu oldu. Asgari ücretten daha düşük seviyeye düşen taşeron işçi maaşlarına ilişkin ise Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme devreye girdi. Bakanlık asgari ücret zammı sonrasında düşük maaşlı olanların maaşlarını asgari ücret seviyesine çekti.
MASADA OLAN ZAM ORANLARI
Bu dönemden sonra maaşların artmasını bekleyen taşeron işçiler için ise yeni bir dönem başlıyor.
Basında konuşulmaya başlayan zam oranlarına ilişkin ise bazı değerler ön plana çıkıyor. En kuvvetli ihtimallerden bir tanesi ise 2020 yılı asgari ücret maaş zam oranı olan yüzde 15. Bu oran enflasyon rakamının üzerinde olup kabul edilmesi halinde işçilere refah payı sağlayacak.
2020 TİS görüşmelerinde önemli olan bir diğer nokta sendikanın zam talebi. Bu konuda bir açıklama gelmezken işçi sendikasının geçmiş dönemdeki yüzde 4'lük zam oranlarını gör önünde bulundurması bekleniyor. Bu kapsamda sendikanın yüzde 15'ten yukarı bir oranda masada olması kuvvetle muhtemel gözüküyor.
YÜZDELİK DİLİM DÜZENLEMESİ
İşçilerin genel talebi bu düzenlemenin tüm taşeron işçiler yapılması. Konunun 2020 TİS görüşmelerinde yer alması bekleniyor.