Yeni oran yüzde 10'a kadar... Yeni yılda emekliye verilen ek ödeme tutarı ne kadar, kaç TL olacak?

Milyonlarca emekliye ödenen ek ödeme tutarının ne kadar olacağı merak konusu. Bu bağlamda ödemenin yüzde 4'ten yüzde 8 ya da 10'a çıkabileceği konuşuluyor. Yeni yıla az bir zaman kala milyonlarca emekli ek ödeme miktarının ne kadar olacağını merak etmeye başladı. Son olarak TÜED tarafından ek ödemenin yüzde 4 yerine 8-10 olması talep ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye alıyorlar. İkramiyenin yanı sıra 3 yılda bir banka promosyonu alan emekliler her ay ise yüzde 4'lük ek ödeme ile gelirlerini artırıyorlar.

SON GELİŞMELER

Vergi iadesinin yerine gelen ek ödeme maaşın yüzde 4'ü-5'i oranında oluyor. Ancak emekliler, bu oranın günümüzde düşük kaldığını belirterek, artırılmasını istiyor.