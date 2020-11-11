Neye niyet neye kısmet! Güneşten korusun diye dikmişti! Tavsiyelere uydu 40 bin lira para kazanıyor

Neye niyet neye kısmet! Gölgelik olsun diye dikmişti! 40 bin lira para kazanıyor. Günümüzde başarılı girişim hikayeleri vatandaşlar tarafından takdir toplarken ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın kurduğu işlerin neticelerine dair haberler geliyor. Mersin'de yaşamını sürdüren 72 yaşındaki Abdurrahman Serin yaptığı işle bu başarı örneğinin bir yenisi oldu. Bahçesine gölgelik olsun diyerek fıstık çamı fidanları diken Serin, ilk hasattan 40 bin TL kazandığını söyledi. Zamanında daha fazla fıstık çamı dikmediği için pişman olduğunu da belirten Serin, "İki yıl biriktiriyorsun, hiçbir zarar gelmiyor tazeliğini kabuğunun kalınlığı nedeniyle koruyor. Bu nedenle ürün az olduğu için biriktirip satıyorum, ben çok memnunum, düşünmediğim yerden bir gelir kapım oldu. Keşke zeytin dikeceğime çam fıstığı dikeydim" dedi.

KİLOSUNU 300 İLA 500 LİRA ARASINDA SATMAYI HEDEFLİYOR

Mersin'in Silifke ilçesinde 20 yıl önce yaz günlerinde güneşten korunmak için evinin bahçesine fıstık çamı fidanları diken Abdurrahman Serin (72), ilk hasadında 40 bin TL kazandı. Serin, şubat ayında hasat ettiği çam fıstıklarını, gelecek yıl yapacağı hasatla birleştirip kilosu 300 ila 500 lira arasında satmayı hedeflediğini söyledi.