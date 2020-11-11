Vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama vadesine 7 gün kalan işlemler için %2 yerine %5 olarak yeniden belirlendi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin olarak, söz konusu işlem tutarları toplamının, bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı olarak belirlenen sınırlama Vadesine 30 gün kalan işlemler için %5 yerine %10 olarak yeniden belirlendi.