Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 7 farklı kadroda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesine 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI
ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI
BAŞVURU ŞARTLARI
Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.
- Psikolog
Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.
-Pedagog
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
- Sosyal Çalışmacı
Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.
- İstatistikçi
İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.
- Mimar
Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.
- Diyetisyen
Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.
- Şehir Plancısı
Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.
BAŞVURU EKRANI AÇILDI
Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru lar aşağıdaki sayfadan yapılacak.
https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu
Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada e devlet şifreniz , kimlik numaranızla giriş yaparak bilgileri doldurun ve müracaatınızı yapın.
10 BİN ADLİYE VE CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
2020 yılı ilanları yayımlanmaya başladı. İKM, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolara personel alımları için henüz bir tarih açıklanmadı.