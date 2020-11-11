Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 7 farklı kadroda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesine 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de