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    • Ekonomi
    • 12.11.2020 08:33
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    • 12.11.2020 08:33
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    CTE İKM, katip alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılan şehirler ve kadrolar... personel alımı başvuru ekranı

    Personel Genel Müdürlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda psikolog, sosyal çalışmacı, pedagog, şehir plancısı, diyetisyen, mimar ve istatistikçi kadrolarına yapılan personel alımının başvurularının başladığına yer verildi. Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru lar aşağıdaki sayfadan yapılacak. 2020 yılı ilanları yayımlanmaya başladı. İKM, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolara personel alımları için henüz bir tarih açıklanmadı.

    takvim.com.tr
    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı: CTE İKM, katip alımı başvuru şartları nedir?

    Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı açıldı. Bu bağlamda Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan ilanda, 7 farklı kadroda istihdam etmek üzere kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan duyuruya baktığımızda Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı bünyesine 12 istatistikçi, 3 mimar, 2 diyetisyen, 1 şehir plancısı, 144 psikolog, 100 pedagog ve 156 sosyal çalışmacı alımı yapılacağına yer verildi. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI

    ALIM YAPILAN ŞEHİRLER VE KADRO DAĞILIMI

    BAŞVURU ŞARTLARI

    Adalet Bakanlığı kamu personeli alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

    - 2020 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak gerekmektedir.

    - Psikolog

    Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak.

    -Pedagog

    Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

    - Sosyal Çalışmacı

    Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak.

    - İstatistikçi

    İstatistik lisans bölümünden mezun olmak.

    - Mimar

    Mimarlık lisans bölümünden mezun olmak.

    - Diyetisyen

    Beslenme ve Diyetetik lisans bölümünden mezun olmak.

    - Şehir Plancısı

    Şehir ve Bölge Planlama lisans bölümünden mezun olmak.

    BAŞVURU EKRANI AÇILDI

    Adalet Bakanlığı PGM sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda personel alımı başvuru ekranının açıldığına, başvuruların alınmaya başladığına yer verildi. Başvurular bugünden 25 Kasım tarihi saat 23.59'a kadar alınacak. Başvuru lar aşağıdaki sayfadan yapılacak.

    https://www.turkiye.gov.tr/adalet-is-basvurusu

    Linki kopyalayıp yeni sekmede açın. Açılan sayfada e devlet şifreniz , kimlik numaranızla giriş yaparak bilgileri doldurun ve müracaatınızı yapın.

    10 BİN ADLİYE VE CEZAEVİ PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

    2020 yılı ilanları yayımlanmaya başladı. İKM, zabıt katibi, mübaşir ve diğer kadrolara personel alımları için henüz bir tarih açıklanmadı.
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    Haberler Ekonomi CTE İKM, katip alımı başvuru şartları nedir? İşte alım yapılan şehirler ve kadrolar... Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı