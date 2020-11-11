Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar özellikle son günlerde altın alış fiyatlarındaki son değişimlere odaklandı. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bu bağlamda çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|494,20
|494,40
|471,80
|472,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.257,00
|3.278,00
|3.110,00
|3.131,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|450,70
|454,70
|430,00
|434,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.182,00
|3.202,00
|3.039,00
|3.059,00
|Yarım Ziynet
|1.591,00
|1.601,00
|1.520,00
|1.530,00
|Çeyrek Ziynet
|796,00
|801,00
|760,00
|765,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 479 BİN LİRAYA GERİLEDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 475 bin 800 lira, en yüksek 500 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 4,3 azalışla 479 bin liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 528 milyon 110 bin 355,65 lira, işlem miktarı ise 5.179,45 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 2 milyar 564 milyon 665 bin 884,97 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Turan Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Standart Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.860,43 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.15 itibarıyla 1.860,43 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 4,30 azalarak 479 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,0421 lira, satışta 8,0743 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2300 lira, satışta 8,2630 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Mayıs 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 14,84'ten gerçekleşti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.15 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1750, sterlin/dolar paritesi 1,3204, dolar/yen paritesi de 105,65 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,53 yükselişle 44,82 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN DÜŞTÜ
Talepte canlanmanın göstergesi sayılan ABD petrol stoklarında 5.15 milyon varillik azalma ve Covid-19 aşısına ilişkin gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı 45 doları da aştıktan sonra 44 dolar düzeyine döndü.
Petrol fiyatlarındaki artışı ayrıca, özellikle Pfizer Inc. deneysel aşısının, araştırmadan elde edilen ilk verilere dayanarak Covid-19'u önlemede yüzde 90'dan fazla etkili olduğunun açıklanmasının ardından artan toparlanma umutları da destekledi.
Belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altındaki geri çekilme sürdü ve 1,860 dolar düzeyine kadar geriledi.
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 1.79 artışla 44.82 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.06 artışla 42.64 dolar,
- altın yüzde 0.57 düşüşle 1,862.24 dolar,
- gümüş yüzde 0.78 düşüşle 23.94 dolar,
- bakır yüzde 0.34 artışla 6,961.50 dolar,
- platin yüzde 1.48 düşüşle 870.98 dolar,
- paladyum yüzde 3.99 düşüşle 2,368.02 dolar düzeyindeydi.