Büyük ve küçük ölçekte altın alıp yatırım yapan vatandaşlar özellikle son günlerde altın alış fiyatlarındaki son değişimlere odaklandı. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu bu bağlamda çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 479 bin liraya geriledi. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 4,53 azalışla 472,00 liradan tamamladı. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 765,00 lira, Cumhuriyet altını 3.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 4,53 düşüşle 472,00 liradan işlem gördü.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?