Ödenekte hile yapan firmaları, ağır yaptırımlar bekliyor. Bu yaptırımların başında ise ödenen tüm maaşların işverenden yasal faiziyle geri alınması geliyor. Sadece kısa çalışma ödeneği değil, bu sürede işçilere ödenmeyen maaşlar da işveren tarafından faiziyle ödenecek. İşveren, yanlış beyanlar karşılığında yüklü para cezalarıyla karşı karşıya kalacak. Primler de hem cezai olarak hem de fazlasıyla geri alınacak. Teşviklerden men olma durumu da ortaya çıkacak.

TAZMİNAT HAKKI VAR

Böyle bir durumla karşılaşan çalışanların durumu İŞKUR'a veya ALO 170 vasıtasıyla yetkililere bildirmesi gerekiyor. Haksız uygulamalar ve primlerinin yatırılmayıp ücretlerinin verilmemesi de işçilere haklı fesih ile tazminatlarını alma hakkı tanıyor.