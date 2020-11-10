Günlük pozitif vaka sayısının yakın zamanda 200 bini aşabileceği iddia edildi.

Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, JOLTS Açık İş Sayısı, eylülde sınırlı bir yükseliş göstererek 6 milyon 436 bine çıktı ancak piyasa beklentisinin gerisinde kaldı.