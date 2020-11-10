Kapasıte katlanacak istihdam artacak

Türkiye'de yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve ihracat imkanlarının artmasıyla birlikte Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın üretim kapasitesinin 2 katına çıkarılması için düğmeye basıldı. Yerli ve milli imkanlarla güneş paneli üretiminin yapıldığı fabrikanın 500 megavat olan kapasitesi, Haziran 2021'e kadar 1000 megavata çıkarılacak. Kapasite artışıyla birlikte istihdam da bin 400'den 2 bin 100'e çıkacak. Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ne 400 milyon dolar yatırım ile kurulan ve 19 Ağustos'ta faaliyete başlayan Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nda kapasite artırılması için Çin merkezli CETC ile anlaşma yapıldı. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, "Fabrikamızı yeni açmamıza rağmen yatırımımızı büyütme kararı aldık. Çünkü ülkemiz yüksek güneş enerji potansiyeline sahip. Hem yurt içinden hem de yurt dışından ciddi talepler olduğunu görüyoruz. Mevcut fabrikamızın kurulumunda CETC ile birlikte çalıştık. Şimdi de kapasite artışı yatırımımız için gerekli olan ana ekipmanların satın alınmasını öngören bir anlaşma imzalıyoruz" dedi. CETC Yönetim Kurulu Başkanı Zhaoxiong Chen de "Covid-19 tüm dünyada etkisini sürdürüyor ancak salgın, birlikte çalışma konusundaki güvenimizi ve kararlılığımızı durduramaz. CETC, Kalyon Holding ile işbirliğini derinleştirmek için bu anlaşmayı fırsat olarak görüyor" diye konuştu.