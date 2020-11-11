Güvenli alışveriş

Kasım ve Aralık aylarındaki indirim günleri ile e-ticarette büyük hareketlik yaşanacak. Yüksek ciro elde edilecek kampanyalardan biri de bugün yapılacak 11.11 indirimleri olacak. Tüketiciler indirimlerden yararlanmak için kampanyaları takip ederken; siber dolandırıcılar da pusuda bekliyor. Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak, güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucu paylaştı:

1. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin.

2. İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflerine itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun.

4. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin. Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın.

5. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun.

6. Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun. Güçlü şifreler kullanın.

7. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

8. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın.

9. Bilinen ve kapsamlı bir güvenlik çözümü kullanın. 10. Verilerinizi yedekleyin.