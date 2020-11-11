Çin’e Türk tavuğu

Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarının Türk kanatlı sektörüne açıldığını ve 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatının başladığını söyledi. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre; Türkiye ile Çin arasında uzun süredir devam eden resmi temas ve görüşmelerin ardından 'Türkiye'den Çin'e İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağı'nda anlaşma sağlandı. Ülkeden ihracat talebi bulunan 38 işletme bilgisi Çin yetkililerine iletildi. 6 Kasım itibarıyla da ihracat başladı. 73 ÜLKEYE İHRACAT

Bakan Pakdemirli, "Çin'in kapılarını Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Ürünlerimizi toplam 73 ülkeye ihraç etmekteyiz. 2019 yılında 613 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Süte de devam

Bakan Pakdemirli, bu yıl içerisinde Çin'e süt ürünleri ihracatının da başladığını ve 56 işletmenin onaylandığını anımsatarak, halihazırda süt ürünleri ihracatının sorunsuz şekilde devam ettiği vurguladı.