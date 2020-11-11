Borsa İstanbul bu haftaya yükselişle başlamıştı.
Yükseliş dün de devam etti.
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi.
Kaya, pandemi döneminde sanayinin etkisinin zirve yaptığını ifade ederek, "Sanayideki toparlanmayla beraber borsadaki sanayi hisselerinin yükselişlerini önümüzdeki günlerde de sürdürmesini bekleyebiliriz" dedi.
Yunus Kaya, eskiden bankacılık sektörü etkisi hissedilirken özellikle pandemiyle sanayi endeksinin etkisinin zirve yaptığını söyledi.
Kaya, "Yılbaşından bu yana bankacılık yüzde 20 aşağıda iken sanayi yüzde 37 artışta yeni rekorlarını sürdürüyor.
Bir diğer endeks ise hizmet endeksi o da yüzde 24 yukarıda.
Sanayi denilince aslında çok geniş bir alan.
Alt endekslere baktığınızda da rekorlar kırıldığını görüyoruz" dedi.