Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden affını isteyen Berat Albayrak'ın görev yaptığı 2 yıllık dönem küresel ekonomilerin en zor zamanları oldu. Göreve geldiğinde rahip kriziyle karşılaşan Albayrak, dengelenme, değişim ve dönüşüm programıyla ekonomiyi özellikle dış saldırılara karşı dirençli hale getirdi. Daha sonra 2020 yılında pandemi ve küresel krizlere karşı mücadele noktasında da Türk ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatmasını sağladı. Milli ve bağımsız ekonominin temellerini atan Albayrak, Türkiye'nin kaynaklarını hortumlamaya alışmış yerli-yabancı faiz lobilerinin de hedefi haline geldi. Görevden ayrılması sonrası kabinedeki bakanlardan teşekkür mesajları yağdı.

KABİNEDEN TEŞEKKÜR

● CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI FUAT OKTAY: Güçlü Türkiye yolunda, milletimiz için vermiş olduğu değerli hizmet ve katkılardan ötürü Sayın Albayrak'a yürekten teşekkür ederim.

● ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANI MURAT KURUM: Güçlü Türkiye için mücadele eden Sayın Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı minnettarız. ●

DIŞİŞLERİ BAKANI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU: Milli enerji ve güçlü ekonomi vizyonuyla yaptığı tüm çalışmalar için değerli kardeşim Berat Albayrak'a teşekkür ediyorum.

● ENERJİ BAKANI FATİH DÖNMEZ: Zor zamanlarda büyük bir sorumluluk üstlenen Sayın Berat Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ederim.

● İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde aynı kabinede büyük Türkiye için kritik bir dönemde birlikte çalıştığımız arkadaşım, dostum Sayın Berat Albayrak'a ülkem, milletim ve geleceğimize yönelik çabası ve samimiyeti için şükranlarımı sunuyorum.

● TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ: Büyük ve güçlü Türkiye hedefleri doğrultusunda milletimize önemli hizmetleri olan mesai arkadaşım Sayın Berat Albayrak'a şükranlarımı sunarım.