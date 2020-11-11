1.9 milyon kişiye iş kapısı

Hükümetin aldığı tedbirlerle ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma istihdama da yansıdı. Geçen yılın Ağustos ayında yüzde 14, bu yılın Temmuz'unda ise yüzde 13.4 olan işsizlik oranı, Ağustos'ta yüzde 13.2'ye geriledi. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15.7 olarak hesaplandı. Ağustos'ta 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 291 bin kişi artarak 27 milyon 554 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan'dan itibaren 4 ayda 1 milyon 940 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın Ağustos'una göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bine geriledi.