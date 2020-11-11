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    • Ekonomi
    • 11.11.2020 Gazete
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    1.9 milyon kişiye iş kapısı

    Hükümetin aldığı tedbirlerle ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma a da yansıdı. Geçen yılın ayında yüzde 14, bu yılın Temmuz'unda ise yüzde 13.4 olan oranı, Ağustos'ta yüzde 13.2'ye geriledi. dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15.7 olarak hesaplandı. Ağustos'ta 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 26.1 oldu.

    1.9 milyon kişiye iş kapısı

    Hükümetin aldığı tedbirlerle ekonomide üçüncü çeyrekte yaşanan güçlü toparlanma a da yansıdı. Geçen yılın ayında yüzde 14, bu yılın Temmuz'unda ise yüzde 13.4 olan oranı, Ağustos'ta yüzde 13.2'ye geriledi. dışı işsizlik oranı ise 1 puanlık azalışla 15.7 olarak hesaplandı. Ağustos'ta 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı, geçen yıla göre 1.3 puan azalarak yüzde 26.1 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı 1 ayda 291 bin kişi artarak 27 milyon 554 bine çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı Nisan'dan itibaren 4 ayda 1 milyon 940 bin kişi arttı. İşsiz sayısı geçen yılın Ağustos'una göre 456 bin kişi azalarak 4 milyon 194 bine geriledi.

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    Haberler Ekonomi 1.9 milyon kişiye iş kapısı