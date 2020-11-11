1800, 3600 ve 4500 SGK'dan günden emeklilik nedir? Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) sigortalı olarak bildirilen aktif çalışma hayatına devam eden vatandaşların emekliliğe meraklı olduğu konulardan biri. Çalışanlar iş hayatına girdikleri andan itibaren "ne zaman emekli olurum" sorusuna cevap arıyor? Tüm çalışanlar emeklilik zamanı hesaplamalarını ve sorularını bir kerede yaptılar. 1999 ve daha önce sigortaya başlamış olanlar için erken emeklilik fırsatı var. Sigorta süresi, yaş ve prim gibi şartları yerine getirmeye devam eden vatandaşlar da nasıl erken emekli olabileceklerini araştırıyor. En çok araştırılan konulardan biri 3600 günden emekli oluyor. Peki 3600 gün ile nasıl emekli olunur? İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
3600 Günden Emeklilik Nasıl Yapılır?
Nasıl 3600 günden emekli olunabileceği konusunda en başta SGK müdürlüğünden bilgi almak mümkün. 3600 günden emekli olmak için öncellikle kanunen belirlenmiş yaş şartını sağlamış olmak gerekiyor. Daha sonra şayet söz konusu ise hizmet birleştirme yapmak son derece önemli zira hizmet birleştirme ile 4A statüsüne eklenen prim gün sayısı da 3600 günü doldurmaya veya 3600 günü geçerek daha fazla emekli maaşı alabilmeye imkan tanıyor.
3600 günden emeklilik ilgili kanunla bir sefere mahsus olarak 31 Aralık 2011 tarihinden ince 3600 prim gününü doldurmuş çalışanlara özel bir hak olarak tanındı. Zira bu yasadan hemen sonra da emeklilik yaşı hem kadınlarda hem erkeklerde kademeli olarak yükseltildi. Buna göre emeklilik şartı 3600 prim gününü doldurduktan sonra erkeklerde 56'dan 60 yaşına kadınlarda ise 54 yaşından 58 yaşına kademeli olarak çıkarıldı.
3600 Günden Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılır?
3600 günden emekliliğe nasıl başvurulacağı hakkında öncellikli muhatap SGK olarak karşımıza çıkıyor. 3600 prim gününü doldurmuş ve gerekli yaş şartını sağlayan kişiler SGK'ya bir dilekçe ile başvurarak emekliliklerini isteyebiliyorlar. Burada 3600 günden emeklilik işlemlerinin biraz yavaş yapıldığını ve 6 ay ile 1 seneye kadar zaman alabildiğini hatırlatmak gerekiyor.
ERKEKLERİN SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 57 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 58 yaşında
24.05.2011-23.05.2014 tarihleri arasında yerine getirenler 59 yaşında
24.05.2014 tarihinden sonra yerine getirenler 60 yaşında
KADINLARI SSK'DAN 3600 GÜNE GÖRE EMEKLİ OLMA ŞARTLARI
1-En az 15 yıllık sigortalılık süresini tamamlamış olma,
2-En az 3600 gün prim ödemiş olmak,
Aşağıda ilk sigorta başlangıç tarihinizden itibaren 15 yıl ve 3600 günü tamamlamış olduğunuz tarihe göre yaş şartlarına bakabilirsiniz.
24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında yerine getirenler 52 yaşında
24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında yerine getirenler 54 yaşında
3.24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında yerine getirenler 56 yaşında
24.05.2011 tarihinden sonra yerine getirenler 58 yaşında
1800 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
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NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
■ Ben engelliyim. Vergi indiriminden nasıl faydalanırım? Erken emekli olabilir miyim? D. EREN
Engeli bulunanların normal çalışanlardan daha önce emekli olabilme imkanı var. Engelli durumundan emekli olabilmek için en az yüzde 40 oranında engelinizin olması ve bunu hastane raporu ile belgelemeniz şarttır. Emeklilik hesaplamalarında engel oranı, sigorta başlangıç tarihi ve prim gün sayısı dikkate alınmaktadır.
■ 04.04.1977 doğumluyum. İşe girişim 01.04.1997, 5200 gün primim var. F.K.
İşe girişinize göre, 25 yıl, 56 yaş ve 5825 prim gün şartlarına tabisiniz. 625 gün daha prim ödeyerek 56 yaşınızın dolacağı 04.04.2033 tarihinde emekli olabilirsiniz. Askerlik borçlanması yaşınızı geriye çekmez.
■ İşe girişim 2005, yüzde 40 engelli raporum ve ödenmiş 4600 günüm var.
Emekli olabilir miyim? H.A.
Verdiğiniz bilgilere göre, 20 yıl sigortalılık ve 4400 prim gün şartlarına tabisiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış ancak 20 yıl şartınız işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih işe başlama tarihinizin gün ve ayına göre 2025 yılı olacaktır.