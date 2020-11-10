Bu yılki artışla, dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 2 bin 888 gigavata ulaşacak. Bu yıl itibarıyla dünyadaki toplam hidroelektrik kapasitesi 1324 gigavata, güneş enerjisi kapasitesi 710 ve rüzgar enerjisi kapasitesi de 655 gigavata yükselecek. Kalan 199 gigavatlık kapasite ise deniz üstü rüzgar, biyokütle, jeotermal ve diğer kaynaklardan oluşacak.

Küresel enerji talebinde bu yıl yüzde 5 ile İkinci Dünya Savaşı'ndan beri en büyük düşüş görülürken, yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi bu yıl 2019'a göre yüzde 7 artacak.

Yenilenebilir enerjideki büyüme gelecek yıl da devam edecek. Yenilenebilir enerjide 2021'de devreye girecek ilave kapasite yüzde 10 büyümeyle son 6 yılın büyük artışı olarak kayıtlara geçecek.

Gelecek yıl devreye alınacağı öngörülen yaklaşık 218 gigavatlık yenilenebilir enerji kapasitesinde, Hindistan ve Avrupa Birliği itici güç olacak. Bu dönemde dünyadaki toplam yenilenebilir enerji kapasitesi ise 3 bin 106 gigavata ulaşacak.