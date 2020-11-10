Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Ağustos 2019, Ağustos 2020





KAYIT DIŞI ÇALIŞANLARIN ORANI %32,9 OLDU

Ağustos 2020 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 puan azalarak %32,9 olarak gerçekleşti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 2,8 puan azalarak %20,6 oldu.



KAMU İSTİHDAMI %3,6 ARTTI

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, 2020 yılı III. döneminde toplam kamu istihdamı 2019 yılının aynı dönemine göre %3,6 oranında artarak 4 milyon 779 bin kişi oldu.



15-64 YAŞ GRUBUNDA İŞSİZLİK ORANI %13,5, İSTİHDAM ORANI %48,8 OLDU

15-64 yaş grubunda işsizlik oranı bir önceki yılın aynı dönemine göre 0,8 puanlık azalışla %13,5, tarım dışı işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %15,7 oldu. Bu yaş grubunda istihdam oranı 2,2 puanlık azalışla %48,8, işgücüne katılma oranı ise 3,1 puanlık azalışla %56,4 oldu.