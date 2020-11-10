Vatandaş lüks araca binecek! İkinci el otomobil düzenlemesi! 2.el arabada şartlar nasıl olacak, hangi ülkeden araba alınacak?

Son günlerde döviz kuru sebebiyle sıfır taşıt maliyetlerinin yükselmesi ikinci el maliyetlerine tesir ediyor. Bu anlamda arzın karşılanmaması da maliyetlerin daha da çoğalmasına neden oldu. Öte yandan manipülatif maliyet çoğalışları da sektörü kötü etkiledi. Bu da yeni önlemleri beraberinde getiriyor. Gelen son dakika bilgilerine göre hükümetin harekete geçtiği ve ikinci elde fiyat düzenlemesi yapılacağı haberi geçen gün geldi. Söz konusu karar hakkında iddiaların ortaya atılması ile fiyatlar bir miktar düştü. Aracını hemen satmak, ithal düzenlemesine kadar elden çıkarmak isteyenler fiyatları düşürdü. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
HÜKÜMET HAREKETE GEÇTİ
Gelen son dakika bilgilerine göre ikinci el arabada düzenlemenin hükümet tedbirleri ajandasına girdiği öğrenildi. Gündeme gelen düzenlemede yurt dışından ikinci el araç getirme izni ve bazı yeni tedbirlerin görüşüldüğü iddia edildi. Sektör temsilcileri, bu adımın fiyatları düşeceğini söyledi. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel, artan fiyatlarla ilgili bir değerlendirmede bulundu ve söz konusu yeni düzenleme ile ilgili, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' ifadelerini kullandı.
YURT DIŞINDAN ARAÇ ALIMINDA ŞARTLAR
Yurt dışından ikinci el araç alımında henüz detayların belli olmadığına yer verilirken Ertemel, bundan 2-25 yıl önce bu şekilde bir olaya izin verildiğini söyledi. Ertemel, bu izinde bazı şartların olması gerektiğini söyledi. Şartlar arasında sadece belirli model, yıl ve motor hacimli araçların getirilmesi gerektiğine yer verildi.
Gelen bilgilere göre ithalatta iznin Avrupa ülkeleri için verileceği ifade ediliyor. Ertemel açıklamasında, ikinci el araba ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu, bu ülkelerin başında Almanya'nın geldiğine yer verildi.
VATANDAŞLAR DÜZGÜN LÜKS ARAÇLARA BİNECEK
Ertemel açıklamasında , düzenleme ile artık vatandaşların doğru dürüst lüks araçlara binmeye başlayacağını söyledi.
İKİNCİ EL ARAÇ FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞER?
Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren birçok firmanın üretim merkezi olan Kocaeli'de tüm Türkiye'de olduğu gibi ikinci el araç piyasası dudak uçuklatıyor. Araç fiyatlarında yüzde 40'a kadar varan artışların görülmesi sonrasında Kocaeli'de bulunan oto pazarlarına vatandaşların ilgisi azaldı. Oto pazarlarında satışların da büyük ölçüde azaldığı gözlemlenirken, fiyatları gören vatandaşların kimi araç almaktan vazgeçiyor kimi ise sıfır araçlara yönleniyor.
Yaşanan fiyat artışları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Fahrettin Batı, pandemi sürecinde sıfır araç üretiminin durması ve talebin karşılıksız kalması nedeni ile fiyatlarda artış gözlemlense de artışın en büyük nedeninin kontrolsüz satış yapan vatandaşlardan kaynaklandığını dile getirdi.
Yaklaşık 400 bin kişinin yetki belgesi olmadan araç satın alıp yüksek satmak istemesi ile piyasanın etkilendiğini belirten Batı, Eylül ayında uygulanmaya başlayan araç sayış yetki belgesinin bu kontrolsüz artışı önleyeceğini ve fiyatlarda 3 ay içerisinde düşüşler olacağını ifade etti.
KAYNAK: Yenişafak