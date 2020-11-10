Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine atanan AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan TBMM Genel Kurulu'nda yemin ederek görevine başladı. Açıklamalarda da bulunan Elvan, "Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır." dedi.
Elvan yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
''Ekonomi politikalarımızın esası, büyüme ve istihdamı artırma amacıyla uluslararası normlara uygun, şeffaf, öngörülebilir, hesap verebilir politikaların tasarımı ve uygulanmasının sağlanmasıdır.
Türkiye kurala dayalı işleyen bir piyasa ekonomisi geleneğine sahiptir. Önemli olan kurumların güçlendirilmesi, kuralların etkili bir biçimde işletilmesidir. Bu kapsamda, oluşturacağımız politikalarda ilgili tüm tarafların katkısını alarak istişareye dayalı, katılımcı bir anlayışla hareket edeceğiz'' ifadelerini kullandı.
''BÜYÜME VE İSTİHDAMA YENİ BİR İVME KAZANDIRACAĞIZ''
Önümüzdeki dönemde makroekonomik istikrarı muhafaza ederek büyüme ve istihdama yeni bir ivme kazandıracağız.
Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz.
Mali disiplini koruyarak gerçekçi bir risk yönetimi ile kamu finansmanının kalitesini artıracağız.
Vergi düzenlemeleri başta olmak üzere mevzuatta öngörülebilirliğin artırılması ve bu sayede yatırım ortamının hem yerli hem de uluslararası girişimciler açısından her bakımdan iyileştirilmesi için gerekli adımlar, başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere ilgili tüm taraflarla iş birliği halinde atılacaktır.
''PİYASA DOSTU BİR DÖNÜŞÜM PROGRAMINA ODAKLANACAĞIZ''
Uygulayacağımız ekonomi politikalarıyla, bir taraftan tüm vatandaşlarımızın üreterek gelir elde ettiği bir ortam tesis ederken, diğer taraftan başta Covid-19'un olumsuz etkilerini gidermek üzere insan odaklı bir anlayış içerisinde sosyal programlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönem, küresel salgının etkilerinin azaldığı, yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacaktır. Bu çerçevede, makroekonomik istikrarı güçlendirirken, mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacağız.
Üretim süreçlerinin ihracata dönük, yenilikçi ve ithalat bağımlılığı azalmış bir yapıya dönüşmesini sağlayarak yerli üretim kapasitemizi artıracağız.
LÜTFİ ELVAN KİMDİR?
1962 Karaman doğumlu Lütfi Elvan, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi mezunu .İngiltere Leeds Üniversitesi'nde Maden ve Yöneylem Araştırması alanında Yüksek Lisans Eğitimini 1986'da tamamlayan Elvan, ABD'de Delaware Üniversitesi'nde Ekonomi alanında ikinci yüksek lisansını 1995'de bitirdi.
Profesyonel iş hayatına Etibank Genel Müdürlüğü'nce Yöneylem Araştırma Grubunda mühendis olarak başlayan Elvan, 1987-1989 yılları arasında mühendis olarak çalıştı. 1989-2007 yıllarında Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı'nda çeşitli görevlerde bulundu. 1989-1990 arasında Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İhracat Teşviklerinin değerlendirilmesi ve Teşvik Politikaları alanında Planlama Uzman Yardımcısı olarak görev yaptı.
1990-1993 yıllarında madencilik sektörü kapsamında bulunan kamu kuruluşlarının yatırımlarından sorumlu planlama Uzmanı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Ulusal Proje Koordinatörü olarak çalıştı. 1993-1995 arasında rörevli olarak ABD'de "University of Delaware"de Ekonomi dalında master yaptı.
1999-2003 arasında da OECD Kırsal Kalkınma Çalışma Grubu Başkan Yardımcılığını yürüttü.
2007 Genel Seçimlerinde Karaman Milletvekili seçildi.
2007-2011 arasında o dönemin Başbakanı olan Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığı, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanlığı, Türkiye Macaristan Dostluk Grubu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerinde bulundu.
2011 Genel Seçimlerinde tekrar Karaman Milletvekili seçildi.
2011-26 Aralık 2013 arasında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığı, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüttü
2013'TE ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞMA BAKANLIĞI YAPTI
26 Aralık 2013'te Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı olarak atandı. 7 Mart 2015 tarihinde yasal zorunluluk sebebi ile görevini devretti.
EKONOMİ İŞLERİNDEN SORUMLU GENEL BAŞKAN YARDIMCISIYDI
25. Dönem'de Antalya Milletvekili seçildi. 26. Dönem'de Mersin Milletvekili olarak Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi. 65. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak atandı.
ve son olarak Ekonomi İşleri'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.
Elvan, çok iyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk babası.