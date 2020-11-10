Yarın yurt içinde ödemeler dengesi istatistikleri, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ile veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.250 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının eylülde 2,7 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonuna ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerinin ortalaması ise 32,7 milyar dolar açık olarak gerçekleşti.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi 25 milyar dolar ile 40 milyar dolar arasında yer aldı.