Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki sorgulatmalar özellikle iki gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere dün dolar kurundaki sert düşüşle birlikte altın fiyatları da değer kaybetti. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başladı. Bu bağlamda piyasalarda alış satış fiyatlarının nasıl bir seyir izlediğini merak eden vatandaşlar "Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 10 Kasım altın alış satış fiyatlarında son durum
GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|492,30
|492,50
|494,20
|494,40
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.244,00
|3.265,00
|3.257,00
|3.278,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|449,00
|453,00
|450,70
|454,70
|Lira(Tam) Ziynet
|3.170,00
|3.190,00
|3.182,00
|3.202,00
|Yarım Ziynet
|1.585,00
|1.595,00
|1.591,00
|1.601,00
|Çeyrek Ziynet
|793,00
|798,00
|796,00
|801,00
ALTININ KİLOGRAMI 500 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 487 bin 349 lira, en yüksek 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 500 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 406 milyon 234 bin 726,38 lira, işlem miktarı ise 6.841,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 416 milyon 16 bin 591,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank şeklinde sıralandı.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,39 artışla 494,40 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 801,00 lira, Cumhuriyet altını 3.278,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,39 yükselişle 494,40 liradan işlem gördü.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Covid-19 aşısına ilişkin olumlu gelişmelerin etkisiyle yükselen Brent petrol yeniden 43 doları, Batı Teksas petrolü de yeniden 40 doları aştı. Buna karşılık, belirsizliklerin büyük ölçüde ortadan kalkmasıyla 1,900 doların altına gerileyen altın bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının son üç haftanın zirvesinden yönünü aşağı çevirdiğine işaret ederek, "ABD seçimleri sonrasında belirgin değer kazanımları yaşayan varlıklardan biri olan ons altın dolar üzerinde oluşan baskıdan ilk etapta pozitif etkilenerek 1,965 doların üzerine kadar tepki verdi" dedi ve ekledi:
"Ancak son üç haftanın en yüksek seviyelerine ulaşılsa da 1,960 ve 1,975 dolar dirençlerinin altında kalınması dikkat çekerken aşı ile ilgili pozitif gelişmeler sert değer kayıplarına neden oldu.
"Bu noktada Pfizer'in geliştirdiği aşının Covid-19'a karşı yüzde 90 etkili olduğunun tespit edilmesinin ons altına sürpriz olmayan bir şekilde negatif yansıdığını görüyoruz.
"Aşı haberinin daha da somut bir hale gelmesi durumunda bunun ons altın üzerindeki baskıyı artırmasını bekleriz. Teknik açıdan ise yukarıda 1,900, aşağıda ise 1,850 dolar seviyesini izliyoruz.
"Diğer taraftan TL sert şekilde değer kazandığı için gram altın fiyatlarında da belirgin geri çekilmeler yaşanıyor. TL'nin bu eğilimini sürdürmesi durumunda gram altında daha düşük rakamlar görebileceğimizi göz önünde bulundurmak gerekiyor."
Küresel emtia piyasalarında;
- Brent petrol yüzde 2.36 artışla 43.01 dolar,
- Batı Teksas yüzde 2.51 artışla 40.85 dolar,
- altın yüzde 0.84 artışla 1,881.29 dolar,
- gümüş yüzde 0.41 artışla 24.27 dolar,
- bakır yüzde 0.13 düşüşle 6,938.00 dolar,
- platin yüzde 0.49 artışla 873.15 dolar,
- paladyum yüzde 0.92 düşüşle 2,468.15 dolar düzeyindeydi.