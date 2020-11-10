Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki sorgulatmalar özellikle iki gündür yoğun bir şekilde devam ediyor. Bilindiği üzere dün dolar kurundaki sert düşüşle birlikte altın fiyatları da değer kaybetti. Gram altın, yeni güne değer kazancıyla başladı. Bu bağlamda piyasalarda alış satış fiyatlarının nasıl bir seyir izlediğini merak eden vatandaşlar "Gram ve çeyrek altın fiyatları kaç TL oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 22 ayar bilezik ne kadar oldu? İşte 10 Kasım altın alış satış fiyatlarında son durum

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?