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    • 10.11.2020 19:14
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    Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte BIST 100 en çok değer kazanan hisseler

    Son dakika haberleri... Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin de değişim oranları belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kazanan hisseler

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 'ı yüzde 0,93 değer kazancıyla 1.243,00 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    Doğuş Otomotiv 23,86 21,70 9,95
    Pegasus 53,40 48,58 9,92
    Bursa Çimento 7,71 7,10 8,59
    Türk Hava Yolları 11,50 10,68 7,68
    DO-CO 363,10 337,70 7,52
    İş Yatırım Menkul Değerler 12,31 11,47 7,32
    TAV Havalimanları 17,11 15,95 7,27
    Kardemir (D) 3,73 3,48 7,18
    Deva Holding 24,68 23,16 6,56
    İş Bankası (C) 6,18 5,87 5,28
    Akbank 5,66 5,38 5,20
    Çimsa 14,80 14,15 4,59
    MLP Sağlık 17,73 16,97 4,48
    Ege Endüstri 1.401,00 1.342,40 4,37
    Mavi Giyim 43,44 41,80 3,92
    Alarko GMYO 18,30 17,62 3,86
    Garanti Bankası 7,76 7,48 3,74
    Vakıflar Bankası 4,35 4,20 3,57
    Borusan Mannesmann 15,20 14,68 3,54
    Gübre Fabrikaları 38,00 36,70 3,54

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kazanan hisseler hangileri? İşte 10 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler