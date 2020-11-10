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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 23:58
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    • 10.11.2020 23:58
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    ŞOK aktüel kataloğu 11 Kasım 2020! ŞOK'ta yarın satışa sunulacak ürünler nelerdir?

    ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi yarın marketlerden alışveriş yapacak olanlar tarafından araştırılıyor. Yarın temizlik ürünlerinden giyime kadar pek çok ürün raflarda olacak. Bu ürünler arasında Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu ürünleri dikkat çekiyor. Peki, ŞOK'ta yarın satışa sunulacak ürünler nelerdir? İşte o ürünlerin fiyat listesi

    ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu ürünleri belli oldu!

    ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi firma tarafından internet sitesi üzerinden duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Teba Saç Kurutma Makinesi, Teba Renkli Çelik Su Isıtıcı, Teba Granit Cam Kapaksız Tava, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Borcam Yuvarlak Tepsi, Kadın Peluş Ponponlu Akrilik Bere, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu, Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ve Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu

    ŞOK 11 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Saç Kurutma Makinesi
    • Soğuk/sıcak hava özelliği
    • 2 kademeli hız seçeneği
    • Max. 1000Watt
    • Aşırı ısınma emniyeti

    Allerga Su Bardağı 3'lü
    • 425 cc

    Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama • 2600 ml
    Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan • 2340 ml

    Organix Maske Çeşitleri
    • 150 ml • Gold-soyulabilir
    /Siyah-soyulabilir /Killi-yıkanabilir

    Petek Dinçöz
    Oje

    Polo Naneli Şeker
    • 34 gr

    Kadın Ponponlu Bere

    Erkek Polar Bere / Erkek Boyunluklu Polar Bere
    • Ayarlanabilir kordonu ile bere olabilme özelliği

    Erkek Kışlık Ayakkabı
    • 41-44 numara aralığında
    • Termo taban
    • Tekstil astar

    Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu
    • 36-38, 38-40 numaralarda
    • Kaydırmaz taban
    • Wellsoft
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    Haberler Ekonomi ŞOK aktüel kataloğu 11 Kasım 2020! ŞOK'ta yarın satışa sunulacak ürünler nelerdir?