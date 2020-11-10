ŞOK aktüel kataloğu 11 Kasım 2020! ŞOK'ta yarın satışa sunulacak ürünler nelerdir?

ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu ürün fiyat listesi firma tarafından internet sitesi üzerinden duyuruldu. ŞOK'ta bu hafta satışa sunulacak ürünler arasında Teba Saç Kurutma Makinesi, Teba Renkli Çelik Su Isıtıcı, Teba Granit Cam Kapaksız Tava, Paşabahçe Allerga Su Bardağı 3'lü, Borcam Yuvarlak Tepsi, Kadın Peluş Ponponlu Akrilik Bere, Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu, Rebul Parfümlü Sprey Kolonya Çeşitleri ve Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama ürünleri yer alıyor. İşte ŞOK 11 Kasım aktüel kataloğu
ŞOK 11 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Saç Kurutma Makinesi
• Soğuk/sıcak hava özelliği
• 2 kademeli hız seçeneği
• Max. 1000Watt
• Aşırı ısınma emniyeti
Allerga Su Bardağı 3'lü
• 425 cc
Bingo Sıvı Deterjan 40 Yıkama • 2600 ml
Bingo Oxyjen Sıvı Deterjan • 2340 ml
Organix Maske Çeşitleri
• 150 ml • Gold-soyulabilir
/Siyah-soyulabilir /Killi-yıkanabilir
Petek Dinçöz
Oje
Polo Naneli Şeker
• 34 gr
Kadın Ponponlu Bere
Erkek Polar Bere / Erkek Boyunluklu Polar Bere
• Ayarlanabilir kordonu ile bere olabilme özelliği
Erkek Kışlık Ayakkabı
• 41-44 numara aralığında
• Termo taban
• Tekstil astar
Kadın Kışlık Ponponlu Ev Botu
• 36-38, 38-40 numaralarda
• Kaydırmaz taban
• Wellsoft