60 ay vadeli 0.37 faiz fırsatı kredi çekmek isteyen esnaflar tarafından merak konusu olmaya başlandı. Halkbank tarafından esnaflar için uygun faizle kredi imkanının duyurulmasıyla birlikte başvuru şartları ve koşulları merak konusu olmaya başladı. Halkbank 0.37 faiz oranıyla esnaflara özel kredi kampanyası başlattı. esnafın yanında olmaya devam eden Halkbank, 225 bin TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Peki, 225.000 TL krediye kimler başvurabilir? İşte krediye dair merak edilen bilgiler

150.000 TL, 175.000 TL VEYA 225.000 TL LİMİTLİ KREDİLER

Esnaf ve sanatkarlar için sunulan kredi kampanyasında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Hürriyet'in haberine göre, banka 125.000 TL, 150.000 TL, 175.000 TL veya 225.000 TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.