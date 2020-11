SON DAKİKA! Bakan Pakdemirli duyurdu: Türkiye'den Çin'e 6 Kasım itibarıyla ilk kez başladı...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında uzun süredir devam eden resmi temas ve görüşmelerin ardından "Türkiye'den Çin'e İhraç Edilebilecek Kanatlıların Denetimi, Karantina ve Veteriner Sağlık Şartları Hakkında Protokol Taslağında" anlaşma sağlandı.

Hazırlanan veteriner sağlık sertifikası modeli ve ülkeden ihracat talebi bulunan 38 işletme bilgisi Çin Halk Cumhuriyeti yetkililerine iletildi. Anlaşmaların ardından 15 Ekim itibarıyla kanatlı et ve ürünleri ihracatının önü açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, Türkiye'den Çin Halk Cumhuriyeti'ne kanatlı et ve ürünleri ihracatının yapılması amacıyla yürütülen çalışmaların meyvelerini verdiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ülkemizden Çin'e ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatı gerçekleştirildi. 6 Kasım itibarıyla ilk kez kanatlı et ve ürün ihracatı somut olarak başladı. Bakanlığımız tarafından uzun süren çalışmalar sonucunda, kanatlı eti ve ürünleri ihracatında dünyanın önemli ithalatçılarından biri olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin kapılarını Türk kanatlı sektörüne açması, sektörümüz açısından çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte daha fazla kanatlı işletmesinin ihracat yapması için Bakanlık olarak onaylı işletme sayısının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız devam edecek."