Sıfır otomobil fiyatları, otomobil sahibi olmak isteyenler tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere firmalar Kasım ayı fırsatlarını duyurmaya başladı. ÖTV zammına ek olarak birlikte ikinci el araba fiyatları tekrar yükselince vatandaşlar sıfır arabalara yöneldi. En uygun sıfır arabaları araştıran vatandaşlar kasım ayı sıfır araba fiyatlarını araştırıyor. Peki Kasım ayında hangi arabalar daha uygun? İşte otomotiv firmalarının güncellediği, kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları listesi! İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de
KASIM AYININ EN UCUZ SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI
Otomotiv şirketleri sıfır arabalarının fiyatlarını güncellemeyi bitirmek üzere. Türkiye'de satış yapan markaların kasım ayı liste fiyatlarına göre en ucuz modelleri aşağıda. Bu markaların en ucuz modeli dikkate alınarak liste hazırlanmıştır. Bugüne kadar açıklanan kasım ayı en ucuz sıfır araba fiyatları aşağıdadır. Sınırlı sayıda üretilen otomobillere de yoğun ilgi olmasından dolayı 2021 yılı Mart ayına kadar rezervasyonlar yaptırılıyor. Bazı markalar da fiyatlarını döviz kuruna göre güncelliyor.
Markalar kasım ayı listesini güncelledi! İşte en ucuz sıfır araç fiyatları
Audi A3 Sportback 396 bin 292 lira
BMW 118i 421 bin 400 lira
Citroen C-Elysee 190 bin 500 lira
Dacia Sandero 159 bin 900 lira
Fiat Egea 113 bin 900 lira
Honda Civic 231 bin 200 lira
Jeep Renegade 289 bin 450 lira
KIA Picanto 162 bin 800 lira
Land Rover Discovery Sport 947 bin 229 lira
Mercedes A180 386 bin lira
Peugeot 301 191 bin lira
Renault Clio 137 bin 900 lira
Seat Ibiza 170 bin lira
Ssangyong Korando 325 bin lira
Suzuki Swift 216 bin 900 lira
Toyota Corolla 180 bin 100 lira
Volkswagen Polo 176 bin 800 lira
İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA YENİ TEDBİRLER...
Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatlarda artışın olduğuna da dikkat çeken Taymaz, şu an ikinci el araba fiyatlarının sıfır araçtan çok da pahalı olmadığını belirtti. Tekrar koronavirüsten dolayı yasaklar başlarsa üretimin duracağını ve ekonomiye büyük zarar vereceğini öne süren Taymaz, sokağa çıkma yasağı başlarsa eğer sektörün duracağını açıkladı. Taymaz açıklamasına şöyle devam etti:
"Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil.Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut artışlar daha çok piyasadaki taleple alakalı. Araba satışındaki artış sebebiyse insanların salgın nedeniyle işlerine servisler veya toplu taşımayı tercih etmek yerine kendi otomobilleriyle giderek bu durumdan etkilenmemeye çalışmamaları. Satışlarımız sürüyor ve oldukça da iyi durumda. Vatandaşlar bankalarla çalışıyor. Bunu dövize uyguladığımız zaman aslında fiyatların hemen hemen benzer durumda olduğunu görüyoruz. Eğer tekrar sokağa çıkma yasakları gibi şeyler başlarsa sektör de durur. Bütün ekonomik sisteme de zarar verecektir. Okulların da açıldığını görüyoruz. Bizim beklentimiz normalleşme sürecinin bir süre daha devam edeceği." şeklinde konuştu.