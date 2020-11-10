Toyota Corolla 180 bin 100 lira

Volkswagen Polo 176 bin 800 lira

İKİNCİ EL ARAÇ PİYASASINA YENİ TEDBİRLER...

Döviz kurundaki artıştan dolayı fiyatlarda artışın olduğuna da dikkat çeken Taymaz, şu an ikinci el araba fiyatlarının sıfır araçtan çok da pahalı olmadığını belirtti. Tekrar koronavirüsten dolayı yasaklar başlarsa üretimin duracağını ve ekonomiye büyük zarar vereceğini öne süren Taymaz, sokağa çıkma yasağı başlarsa eğer sektörün duracağını açıkladı. Taymaz açıklamasına şöyle devam etti:

"Kışa doğru üretim artmadığı için fiyatların inişi söz konusu olmaz ancak fiyatların da artışı beklentisi içerisinde değiliz. Şu andaki fiyatlar sıfırından pahalı değil.Sektörümüzün alacağı önlemler olsa olsa değişik kampanyalar ve bunlara bağlı önlemler. Bu fiyat düzeyinde devam edeceğini düşünüyorum. Mevcut artışlar daha çok piyasadaki taleple alakalı. Araba satışındaki artış sebebiyse insanların salgın nedeniyle işlerine servisler veya toplu taşımayı tercih etmek yerine kendi otomobilleriyle giderek bu durumdan etkilenmemeye çalışmamaları. Satışlarımız sürüyor ve oldukça da iyi durumda. Vatandaşlar bankalarla çalışıyor. Bunu dövize uyguladığımız zaman aslında fiyatların hemen hemen benzer durumda olduğunu görüyoruz. Eğer tekrar sokağa çıkma yasakları gibi şeyler başlarsa sektör de durur. Bütün ekonomik sisteme de zarar verecektir. Okulların da açıldığını görüyoruz. Bizim beklentimiz normalleşme sürecinin bir süre daha devam edeceği." şeklinde konuştu.