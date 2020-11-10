Akkuyu Nükleer Güç Santrali projesinde tarihi gün! Türkiye'ye ulaştı

Ekipmanın ağırlığının 330 ton olduğunu aktaran Butskikh, "Basınç kabı, sadece ağır bir ekipman değil, aynı zamanda inşa edilecek nükleer güç ünitesinin çok önemli bir güvenlik unsuru." dedi.

Butskikh, basınç kabının yaklaşık 3 yılda üretildiğini vurgulayarak, "Üretim sırasında 700'den fazla farklı süreç uygulandı. Aynı zamanda reaktör ile parçaları, yaklaşık 300 kontrol noktası ve testlerden başarıyla geçti." ifadesini kullandı.