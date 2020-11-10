Nakdi ücret desteği yattı mı? Ücretsiz izin ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemesi alan binlerce vatandaş özellikle bugünler hesaplarını kontrol ediyor. Bu bağlamda ödemelerin ne zaman yapılacağı akıllara geliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödemelerin hangi tarihte yapılacağı duyuruldu. Peki, ücretsiz izin ödeneği ve nakdi ücret desteği ne zaman hesaplara yatacak? İşte merak edilenler...

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN HESAPLARA YATIRILACAK?

Ekim ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, 09-10 Kasım tarihinde banka hesaplarına yatırılacak. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olan vatandaşların ödemeleri ise PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek.

İşsizlik ödeneğine hak kazanamayan vatandaşlar için 9 Kasım'da, Ücretsiz izne ayrılmış olan çalışanlar için ise 10 Kasım'da ödemeler gerçekleştirilecek.