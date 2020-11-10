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    • Ekonomi
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    • 10.11.2020 21:55
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    ürünlerinde yeni fırsatlar! İşte 'deki indirimli ürünlerin listesi

    ürünlerinde yeni fırsatlar bugünden itibaren satışa sunuldu. 'de indirimli ürünler arasında Yenigün Diyabetik Çilek/Kayısı/Vişne Reçeli, İnceten Çiftliği Organik Çıtır Kabuklu Badem, Ena Organik Natürel Zeytinyağı ve Zade Organik Hindistan Cevizi Yağı fiyatlarıyla dikkat çekti. İşte BİM'deki indirimli ürünlerin listesi

    takvim.com.tr
    BİM 10 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar!

    BİM 10 Kasım aktüel kataloğu ile bugünden itibaren raflarda yer alan ürünlerin fiyatları merak ediliyor. Kataloğda bu hafta özellikle giyim ve yiyecek ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Çizgili Pijama Takımı, Peluş Patik Kadın, Dev Sürpriz Yumurta, Ters Havlu Kısa Konç Çorap Kadın, 3'lü Babet Çorap Çocuk, Sitil Ayakkabı Boyası, Dost Laktozsuz Süt ve Koska Diyabetik Sade Helva ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi

    BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Çizgili Pijama Takımı
    • S-M-L bedenlerde

    3'lü Bato Slip Kadın
    • 40/42 - 42/44 - 44/46 beden
    • Ten, beyaz, siyah renklerde

    Atlet Erkek
    • • Siyah, gri renklerde
    • • S-M-L-XL-2XL bedenlerde

    Lisanslı Soket Çorap Çocuk
    • 19/22 - 23/26 - 27/30 31/34 numara
    • Frozen, Cars

    3'lü Babet Çorap Çocuk
    • Desenli
    • 29/34 - 35/39 numara

    7'li Soket Çorap Erkek
    • 40-44 numara

    Oda ve Kumaş Kokusu
    • 1000 ml

    İnceten Çiftliği
    Organik Çıtır Kabuklu Badem
    • 250 g

    Hazarbey
    Organik Ulukale Dut Kurusu
    • 150 g

    Zade
    Organik Hindistan Cevizi Yağı
    • 175 ml
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    Haberler Ekonomi BİM 10 Kasım aktüel kataloğu ürünlerinde yeni fırsatlar! İşte BİM'deki indirimli ürünlerin listesi