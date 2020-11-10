BİM 10 Kasım aktüel kataloğu ile bugünden itibaren raflarda yer alan ürünlerin fiyatları merak ediliyor. Kataloğda bu hafta özellikle giyim ve yiyecek ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Çizgili Pijama Takımı, Peluş Patik Kadın, Dev Sürpriz Yumurta, Ters Havlu Kısa Konç Çorap Kadın, 3'lü Babet Çorap Çocuk, Sitil Ayakkabı Boyası, Dost Laktozsuz Süt ve Koska Diyabetik Sade Helva ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi
BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Çizgili Pijama Takımı
• S-M-L bedenlerde
3'lü Bato Slip Kadın
• 40/42 - 42/44 - 44/46 beden
• Ten, beyaz, siyah renklerde
Atlet Erkek
• • Siyah, gri renklerde
• • S-M-L-XL-2XL bedenlerde
Lisanslı Soket Çorap Çocuk
• 19/22 - 23/26 - 27/30 31/34 numara
• Frozen, Cars
3'lü Babet Çorap Çocuk
• Desenli
• 29/34 - 35/39 numara
7'li Soket Çorap Erkek
• 40-44 numara
Oda ve Kumaş Kokusu
• 1000 ml
İnceten Çiftliği
Organik Çıtır Kabuklu Badem
• 250 g
Hazarbey
Organik Ulukale Dut Kurusu
• 150 g
Zade
Organik Hindistan Cevizi Yağı
• 175 ml