BİM 10 Kasım aktüel kataloğu ile bugünden itibaren raflarda yer alan ürünlerin fiyatları merak ediliyor. Kataloğda bu hafta özellikle giyim ve yiyecek ürünleri dikkat çekiyor. BİM'de bu hafta Çizgili Pijama Takımı, Peluş Patik Kadın, Dev Sürpriz Yumurta, Ters Havlu Kısa Konç Çorap Kadın, 3'lü Babet Çorap Çocuk, Sitil Ayakkabı Boyası, Dost Laktozsuz Süt ve Koska Diyabetik Sade Helva ürünleri dikkat çekiyor. İşte BİM aktüel kataloğu 10 Kasım 2020 fiyat listesi

BİM 10 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

Çizgili Pijama Takımı

• S-M-L bedenlerde