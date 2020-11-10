Kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Kasım döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?