Kapanış saatlerinde döviz kurlarındaki anlık verileri takip edilenler özellikle dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatlarını sorguluyor. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan güne başladı. Serbest piyasada açılış saatlerinde 9,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 10 Kasım döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
ALTININ KİLOGRAMI 500 BİN 600 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 500 bin 600 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 487 bin 349 lira, en yüksek 508 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 500 bin 600 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 406 milyon 234 bin 726,38 lira, işlem miktarı ise 6.841,32 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 416 milyon 16 bin 591,64 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank şeklinde sıralandı.
AVRUPA BORSALARI GÜNE KARIŞIK BAŞLADI
Avrupa borsaları, güne karışık bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalarak 381 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 13.040 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,6 yükselişle 6.225 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 5.356 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,7 primle 20.883 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,6 değer kazancıyla 7.509 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1841 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, Avrupa borsalarında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin olumlu haber akışına paralel görülen alıcılı seyrin devam ettiğini söyledi.
Bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW endekslerinin takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağındaki yerini koruduğunu kaydetti.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, Kovid-19'a karşı geliştirdiği potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanırken, bu durum küresel çapta risk iştahını artırdı.
Gelişmenin etkisiyle altın fiyatlarında sert düşüş, petrol fiyatlarında ise hızlı yükseliş yaşanırken, hisse senedi piyasalarında da önemli kazanımlar kaydedildi.
Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi günü yüzde 0,3 artışla 24.906 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 düşüşle 105 seviyelerine geriledi.
Çin'de açıklanan verilere göre enflasyonun ekimde yıllık yüzde 0,5 ile beklentilerin altında kalması sonrası Asya borsalarından negatif ayrışan Şanghay bileşik endeksi, yüzde 0,4 değer kaybederek 3.360 puandan kapandı.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 artışla 43.190 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 primle 26.233 puanda seyrederken, kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 yükselerek 2.453 puan oldu.
SERBEST PİYASADA DÖVİZ AÇILIŞ FİYATLARI
Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 8,1840 liradan, avro 9,6900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 8,1820 liradan alınan dolar, 8,1840 liradan satılıyor. 9,6880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,6900 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1390 lira, avronun satış fiyatı ise 9,7010 lira olmuştu.