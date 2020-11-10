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    • Ekonomi
    • 10.11.2020 09:12
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    • 10.11.2020 09:12
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    'dan 46 şirkete yeni lisans

    Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu () tarafından; elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında toplam 46 yeni lisans verildi.

    EPDK'dan 46 şirkete yeni lisans

    Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi.

    EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

    Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

    Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi.

    Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.

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