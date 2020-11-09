Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.



Kripto para birmilerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 442.2 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi ise 97.91 milyar dolarla 100 milyar doların da altına geriledi.