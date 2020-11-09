Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi olan bitcoindeki son durum merak edilmeye başlandı. Toplam 7,615 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,420 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu. Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı. Peki,
BİTCOİN NE KADAR OLDU?
ABD başkanlık seçimlerinde Joe Biden'ın seçildiğinin kesinleşmesi üzerine 15,000 doların altına çekilerek 14,599 dolara kadar gerileyen Bitcoin, yeni haftanın başında yeniden 15,000 doları aşarak 15,601 doları gördü.
Analistlere göre, Biden'ın seçilmesinin kesinleşmesinin ardından, kripto piyasalarının ilk tepkisinin satış yönünde olması, yeni ABD Başkanı'nın kripto paralara ilişkin politikalarındaki belirsizlikten kaynaklansa da, seçim belirsizilğinin kalkmasıyla alımlar arttı.
Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli ibirimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolara yükseldi ve haftalık kazanımını yüzde 12.19 düzeyine taşıdı. Bitcoin'in piyasa hacmi de 284.74 milyar dolara yükseldi.
Bitcoin'e de yansıyan alımlarla son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 79'unun değeri yükselirken, ilk 10 birimden yalnızca bir tanesi düşenler arasındaydı.
Kripto para birmilerindeki toparlanmanın etkisiyle toplam piyasa hacmi de, 442.2 milyar dolara yükseldi. Hafta sonunun düşük hacimli işlemleri nedeniyle, Cuma günü 206 milyar dolara tırmanan 24 saatlik işlem hacmi ise 97.91 milyar dolarla 100 milyar doların da altına geriledi.
Toplam 7,615 kripto para biriminin işlem gördüğü 32,420 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 64.4'ünü Bitcoin oluşturuyordu.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
1.Bitcoin yüzde 2.42 artışla 15,360.16 dolar,
2.Ethereum yüzde 2.24 artışla 448.69 dolar,
3.Tether yüzde 0.04 düşüşle 1.00 dolar,
4.XRP yüzde 0.19 artışla 0.25 dolar,
5.Bitcoin Cash yüzde 4.27 artışla 266.01 dolar,
6.Chainlink yüzde 3.17 artışla 12.34 dolar,
7.Binance Coin yüzde 0.71 artışla 28.28 dolar,
8.Litecoin yüzde 0.54 artışla 60.06 dolar,
9.Polkadot yüzde 1.85 artışla 4.34 dolar,
10.Cardano yüzde 0.86 artışla 0.10 dolardan işlem görüyordu.