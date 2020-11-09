Tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın ne kadar? Haftanın ilk işlem gününde çok araştırılanlar arasında altın fiyatları bulunuyor. Özellikle kapanış saatleri sonrasında altın alış satış fiyatları merak konusu oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 798,00 lira, Cumhuriyet altını 3.265,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 8,58 düşüşle 492,50 liradan işlem gördü. İşte Kapalıçarşı altın alış satış fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?