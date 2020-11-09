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    • 09.11.2020 09:12
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    : Başkanı 'dan ye ilişkin flaş mesajlar

    haberine göre Başkanı , ye ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır." dedi.

    Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan ekonomiye ilişkin flaş mesajlar

    Başkanı , ye ilişkin önemli mesajlar paylaştı. Ağbal, "Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır." dedi.

    İşte Ağbal'ın açıklamalarından öne çıkanlar
    Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacaktır. Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişim güçlendirilecektir. 19 Kasım'daki Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan ekonomiye ilişkin flaş mesajlar