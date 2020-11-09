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    • 09.11.2020 08:41
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    SON DAKİKA: 50 sözleşmeli avukat alacak: İşte başvuru tarihleri

    Son dakiaka haberine göre, () 50 sözleşmeli avukat istihdam edecek. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-4 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda müracaat edebilecek.

    AA
    GİB 50 sözleşmeli avukat alacak

    () 50 sözleşmeli avukat istihdam edecek.

    GİB'in 'de yayımlanan ilanına göre, Başkanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, çeşitli illerde avukat pozisyonunda görev yapacak 50 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek.


    SÖZLÜ SINAV YAPILACAK
    Söz konusu alım için 21-23 Aralık'ta Ankara'da yapılacak. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların isimleriyle adayların nerede sınava gireceklerine ilişkin listeler, "www.gib.gov.tr" adresinden ilan edilecek.

    Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 24 Kasım-4 Aralık tarihlerinde elektronik ortamda müracaat edebilecek.

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Gelir İdaresi Başkanlığı 50 sözleşmeli avukat alacak: İşte başvuru tarihleri