Otoda ‘elektrikli’ trendi: İlk 10 ayda elektrikli oto satışı yüzde 105.2 yükseldi

ARTIŞ TRENDİNE RAĞMEN TÜRKİYE'DE DE PAZAR PAYI HENÜZ DÜŞÜK

Bu yılın ekim sonu itibarıyla 314 adet elektrikli ve 15 bin 151 adet hibrit otomobil satışı yapıldı. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı ise yüzde 3,3'ten yüzde 3,4'e yükseldi. Geçen yılın ekim ayı sonu itibarıyla 8 bin 711 hibrit ve 153 de elektrikli otomobil satışı gerçekleşmişti.

Bu yılın ocak-ekim döneminde elektrikli otomobil satışları Ocak-Ekim 2019'a göre yüzde 105,2 ve hibrit otomobil satışları yüzde 73,9 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi ekim ayında da devam etti.

Veriler, elektrikli ve hibrit otomobillerin satışında artış trendinin sürmesine karşın dünyada da yeni yeni yaygınlaşan bu motor tipinin Türkiye otomobil pazarından aldığı payın henüz düşük seviyelerde olduğuna işaret etti.

1600CC ALTINDAKİ OTOMOBİL SATIŞLARI YÜZDE 72,1 ARTTI

Diğer yandan, otomobil pazarı motor hacmine göre, 1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 74,6 artarak yüzde 94,7 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 24,7 artarak yüzde 1,8 pay ve 2000cc üstü otomobil satışları da yüzde 9,3 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

Ekim sonunda 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 193 bin 599 adetle yüzde 41,6 ve 120-140 gr/km arasındaki otomobiller de 141 bin 165 adetle yüzde 30,4 paya ulaştı.