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    • 08.11.2020 Gazete
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    Hayatları 7'ler! Dükkan duvarları yıkılarak birleştirilmiş

    inde 114 kişi hayatını kaybetti. Facia, göz göre göre geldi. Çünkü ’nın altındaki 7 dükkanın duvarları, yıkılarak birleştirildi. ’nın da kolonlarının kesildiği belirlendi.

    Ceyhan Torlak
    Hayatları 7'ler

    İzmir, geçtiğimiz hafta 6.9 şiddetindeki le sarsıldı. 114 kişi öldü, bin 53 kişi de yaralandı. Yıkılan 12 binayla ilgili yürütülen soruşturmada, 7 kişi tutuklandı.

    Müteahhitlerin ifadeleri ihmalin en büyük kanıtıydı. 37 kişiye mezar olan 'nın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, "Market ve spor salonu kolonları kesti. Bina o yüzden yıkıldı" açıklaması yaptı.

    Ancak uydu fotoğrafları incelendiğinde dükkanın daha önce spor salonu olmadığı ortaya çıktı. Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi "Yağmurda binanın zemini 30 santimetre su doluyordu. Dalgıç pompa ile boşaltıyorduk" iddialarını yalanladı.

    'nın altındaki 7 dükkanın duvarlar yıkılarak birleştirildiği ortaya çıktı.

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