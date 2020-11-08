Hayatları 7'ler! Dükkan duvarları yıkılarak birleştirilmiş

İzmir, geçtiğimiz hafta 6.9 şiddetindeki depremle sarsıldı. 114 kişi öldü, bin 53 kişi de yaralandı. Yıkılan 12 binayla ilgili yürütülen soruşturmada, 7 kişi tutuklandı.

Müteahhitlerin ifadeleri ihmalin en büyük kanıtıydı. 37 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan, "Market ve spor salonu kolonları kesti. Bina o yüzden yıkıldı" açıklaması yaptı.

Ancak uydu fotoğrafları incelendiğinde dükkanın daha önce spor salonu olmadığı ortaya çıktı. Doğanlar Apartmanı'nın müteahhidi Çetin Doğan "Yağmurda binanın zemini 30 santimetre su doluyordu. Dalgıç pompa ile boşaltıyorduk" iddialarını yalanladı.

Yılmaz Erbek Apartmanı'nın altındaki 7 dükkanın duvarlar yıkılarak birleştirildiği ortaya çıktı.

MİNİK AYDA TABURCU OLDU

Rıza Bey Apartmanı'ndan 91 saat sonra sağ kurtarılarn Ayda Gezgin taburcu oldu. Minik yavruyu babası Uğur Gezgin kucağında taşıdı.