Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.11.2020 Gazete
    ABONE OL

    İndirimlere inceleme

    , 'efsane cuma', 'şahane cuma', 'süper cuma' gibi isimlerle yapılan indirimleri mercek altına aldı. " özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca gönderimi veya bedel tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir" denilen açıklamada, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

    İndirimlere inceleme

    Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma', 'şahane cuma', 'süper cuma' gibi isimlerle yapılan indirimleri mercek altına aldı. "Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca gönderimi veya bedel tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir" denilen açıklamada, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi İndirimlere inceleme