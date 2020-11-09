İndirimlere inceleme

Ticaret Bakanlığı, 'efsane cuma', 'şahane cuma', 'süper cuma' gibi isimlerle yapılan indirimleri mercek altına aldı. "Online alışverişlerin özellikle belirli özel günlerde yanıltıcı indirimler, yoğunluk sebebiyle lojistik süreçlerde aksama, kötü niyetli satıcılarca ayıplı mal gönderimi veya bedel tahsil edilip hiç mal göndermeme, cayma hakkını kullandırmama gibi birçok mağduriyete de yol açabildiği görülmektedir" denilen açıklamada, aykırılıkların tespiti halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı ifade edildi.