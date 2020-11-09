Borsada yeni rekor beklentisi! İşte borsa yatırımcılarına kazandıran hisseler

"Kur tarafındaki yükselişler ve küresel tarafta belirsizliklerin olduğu günlerde Borsa İstanbul'da 1.180 seviyesi kritik bir seviye oldu, burada yön ayrımı olup olmadığını izliyoruz" ifadesini kullanan Maviş, Borsa İstanbul'un geçtiğimiz haftalarda küresel rallilerden negatif yönde ayrıştığını ancak son hafta yatırımcısını sevindiren bir hafta olduğunu söyledi.