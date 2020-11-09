Borsada yeni rekor beklentisi! İşte borsa yatırımcılarına kazandıran hisseler

Ekonomist Belgin Maviş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Borsa İstanbul'da 5 gündür yükselişlerin olduğunu belirten Maviş, "Borsa İstanbul'da 1.190 ve 1.210 ara direnç noktaları ama bu seviyelerin aşılması durumunda yeni rekorlar görebiliriz. Yukarıda da 1.222 seviyesi var ki orayı da notlarımıza ekleyebiliriz" dedi. İşte borsa yatırımcılarına kazandıran hisseler.
"Kur tarafındaki yükselişler ve küresel tarafta belirsizliklerin olduğu günlerde Borsa İstanbul'da 1.180 seviyesi kritik bir seviye oldu, burada yön ayrımı olup olmadığını izliyoruz" ifadesini kullanan Maviş, Borsa İstanbul'un geçtiğimiz haftalarda küresel rallilerden negatif yönde ayrıştığını ancak son hafta yatırımcısını sevindiren bir hafta olduğunu söyledi.
EN ÇOK KAZANANLAR
Ege Endüstri % 32.80
Gözde Girişim % 25.41
Doğuş Otomotiv % 22.25
Kartonsan % 19.62 V
Vestel % 15.81
Odaş Elektrik % 15.76
EN ÇOK DÜŞENLER
T.S.K.B. % -16.47
Pınar Et Ve Un % -1.22
Şekerbank % -0.55