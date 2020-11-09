İşçiye iyi haber

Beton mikser operatörü olarak çalıştıkları inşaat şantiyesinde SGK primlerinin düşük yatırıldığını, geçmiş dönem ücretlerinden kesintiler yapıldığını öne süren ve bunların ödenmediğini işveren temsilcisine dile getiren işçi ve 4 arkadaşı, başka bir şehirdeki şantiyede görevlendirildi. Görev yerlerinin keyfi olarak değiştirildiğini söyleyen 5 işçi, istifa etti. İşveren ise devamsızlık tutanağı düzenleyerek 5 işçiyi tazminatsız çıkardı. Yargıya başvuran işçinin davasına bakan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin kararında şöyle denildi: "Davacının işyerinin değişmesi işçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı işçi bunu kabul etmek zorunda değildir. İş sözleşmesinde nakil yetkisinin olması, işveren tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca etki etmeyecektir. Davacının kıdem ve ihbar tazminatı talepleri kabul edilmelidir."