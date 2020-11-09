Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Kasım'ı yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|İndeks Bilgisayar
|17,50
|18,29
|-4,32
|Selçuk Ecza Deposu
|9,38
|9,79
|-4,19
|Eczacıbaşı İlaç
|6,85
|7,13
|-3,93
|Koza Altın
|78,20
|81,20
|-3,69
|Kerevitaş Gıda
|6,38
|6,62
|-3,63
|Pınar Et Ve Un
|23,34
|24,20
|-3,55
|Koza Madencilik
|12,66
|13,10
|-3,36
|MLP Sağlık
|16,97
|17,55
|-3,30
|Tat Gıda
|10,62
|10,94
|-2,93
|ARD Bilişim Teknolojileri
|35,02
|35,90
|-2,45
|Şok Marketler
|11,58
|11,83
|-2,11
|Otokar
|200,70
|204,20
|-1,71
|Akiş GMYO
|3,93
|3,99
|-1,50
|Tofaş Oto Fabrikası
|27,82
|28,20
|-1,35
|Borusan Mannesmann
|14,68
|14,88
|-1,34
|Gözde Girişim
|6,87
|6,96
|-1,29
|Aksa Enerji
|7,05
|7,14
|-1,26
|Netaş Telekomünikasyon
|21,36
|21,62
|-1,20
|Deva Holding
|23,16
|23,40
|-1,03
|Pınar Süt
|19,81
|20,00
|-0,95