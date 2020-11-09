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    • 09.11.2020 19:58
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    Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte

    Son dakika haberi... 'da BIST 100 endeksi, 9 Kasım'ı yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları da belli oldu.

    AA
    Borsada en çok değer kaybeden hisseler

    'da BIST 100 endeksi, 9 Kasım'ı yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

    Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

    (BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
    İndeks Bilgisayar 17,50 18,29 -4,32
    Selçuk Ecza Deposu 9,38 9,79 -4,19
    Eczacıbaşı İlaç 6,85 7,13 -3,93
    Koza Altın 78,20 81,20 -3,69
    Kerevitaş Gıda 6,38 6,62 -3,63
    Pınar Et Ve Un 23,34 24,20 -3,55
    Koza Madencilik 12,66 13,10 -3,36
    MLP Sağlık 16,97 17,55 -3,30
    Tat Gıda 10,62 10,94 -2,93
    ARD Bilişim Teknolojileri 35,02 35,90 -2,45
    Şok Marketler 11,58 11,83 -2,11
    Otokar 200,70 204,20 -1,71
    Akiş GMYO 3,93 3,99 -1,50
    Tofaş Oto Fabrikası 27,82 28,20 -1,35
    Borusan Mannesmann 14,68 14,88 -1,34
    Gözde Girişim 6,87 6,96 -1,29
    Aksa Enerji 7,05 7,14 -1,26
    Netaş Telekomünikasyon 21,36 21,62 -1,20
    Deva Holding 23,16 23,40 -1,03
    Pınar Süt 19,81 20,00 -0,95

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    Haberler Ekonomi Borsada en çok değer kaybeden hisseler hangileri? İşte 9 Kasım BIST 100 en çok değer kazanan hisseler