AÇSHB 817 sözleşmeli personel alımı yapıyor! Başvurular ne zaman? Adaylarda aranan nitelikler...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 817 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Duyurunun yapılmasıyla birlikte gözler başvuru şartlarına ve hangi kadrolara personel alımı yapılacağına çevrildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilecek olan personel alımı ilanının detayları belli oldu. İşte merak edilenler...

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslardın ek 2 nci maddesine göre, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda sözleşmeli personel pozisyonu için sözlü sınav ile sözleşmeli personel alınacaktır.