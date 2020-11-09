Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı müjdesi yakın bir zamanda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından duyurulmuştu. Bakan Koca'nın açıklamalarıyla birlikte gözler Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımının yapılacağı tarihe, kadrolara ve başvuru şartlarına çevrildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? Kadro dağılımı ve başvuru şartları belli oldu mu? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 12 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel alımına ilişkin ilan henüz yayımlanmadı. Başvuru tarihi, alım yapılacak iller, kadro dağılımı ve şartlar yayımlanacak ilan ile belli olacak.