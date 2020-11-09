Kredi, kredi kartı başta olmak üzere çeşitli borçları bulunan kişilerin banka hesapları tehlike altında bulunmaktadır. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin banka hesaplarına e-haciz konması riski yer almaktadır. Elektronik haciz işlemi banka hesaplarınızda bulunan; para, altın, döviz, fon, hisse senedi gibi tüm mal varlığınıza el koyulması şeklinde uygulanıyor. Borcunuza göre ev ve araba gibi mal varlıklarınıza da elektronik haciz işleminde devlet tarafından el koyulabiliyor. Eğer haciz işlemine konu olan borcunuzu 15 gün içerisinde öderseniz icra işlemi iptal oluyor. Ayrıca ilk etapta borcunuzun en az %20'sini ödemeniz halinde borcunuzu taksitlendirebilirsiniz. Daha sonra kalan borcu da belirttiğiniz aralıklarda düzenli olarak zamanında ödemeniz gerekiyor. İşte son dakika haberleri ve detaylar takvim.com.tr'de