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    • Ekonomi
    • 09.11.2020 14:16
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    • 09.11.2020 14:16
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    Bakan Karaismailoğu '' hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu: Sona yaklaştık!

    Son dakika haberi... Ulaştırma ve , "’nin 8669 kişiye sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip ile, hale getiriyoruz." açıklamasında bulundu.

    Bakan açıkladı: Dev projede sona yaklaştık

    Ulaştırma ve 'nde son aşamalara yaklaşıldığını ve Hasdal-Başakşehir kesiminin bitmek üzere olduğunu açıkladı.

    Bakan Karaismailoğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kuzey Marmara Otoyolu Projesi'nin 8669 kişiye istihdam sağlayan 10,25 km'lik Hasdal-Başakşehir kesiminde sona yaklaştık! Dünyanın en uzun dört şeritli otoyol tünelleri, akıllı ulaşım sistemlerine sahip KMO ile, Marmara bölgesinin ulaşımını hızlı ve konforlu hale getiriyoruz." dedi.

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    Haberler Ekonomi Bakan Karaismailoğu 'Kuzey Marmara Otoyolu Projesi' hakkında sevindiren gelişmeyi duyurdu: Sona yaklaştık!