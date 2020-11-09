Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Kazandığımız tecrübeleri Türkiye için kullanıyoruz. Türkiye için üretiyoruz. 18 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz nereden nereye geldi, bunu herkes görüyor” dedi. Bakan Adil Karaismailoğlu, bir basın mensubunun Trabzon-Erzincan demiryolu projesinde bir değişiklik olup olmadığı ve projenin hangi aşamada olduğuna yönelik sorusunu da yanıtladı.