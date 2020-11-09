Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 9 Kasım'ı yüzde 3,32 değer kazancıyla 1.231,54 puandan tamamlayarak 9,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|DO-CO
|337,70
|307,00
|10,00
|TAV Havalimanları
|15,95
|14,50
|10,00
|Ege Endüstri
|1.342,40
|1.220,40
|10,00
|Türk Hava Yolları
|10,68
|9,71
|9,99
|Good-Year
|7,49
|6,81
|9,99
|Çelebi
|82,70
|75,20
|9,97
|Brisa
|18,31
|16,65
|9,97
|Pegasus
|48,58
|44,18
|9,96
|İş Bankası (C)
|5,87
|5,44
|7,90
|Mavi Giyim
|41,80
|38,76
|7,84
|Akbank
|5,38
|5,02
|7,17
|Garanti Bankası
|7,48
|6,98
|7,16
|Oyak Çimento
|8,19
|7,65
|7,06
|Ereğli Demir Çelik
|11,32
|10,59
|6,89
|Tüpraş
|82,30
|77,35
|6,40
|Sabancı Holding
|9,49
|8,93
|6,27
|Yapı ve Kredi Bankası
|2,47
|2,33
|6,01
|GSD Holding
|2,33
|2,21
|5,43
|Alarko Holding
|6,56
|6,23
|5,30
|Koç Holding
|16,32
|15,52
|5,15