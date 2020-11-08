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    • Ekonomi
    • 08.11.2020 10:21
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    • 08.11.2020 10:21
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    Vatandaşların merakla beklediği yayınlanır yayınlanmaz incelenmeye başlanıyor. Birbirinden çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Peki ? Temel ihtiyaçların yanı sıra atıştırmalıklar, dondurma, içeceklerdeki fırsatlar dikkat çekiyor. ürünler ürünleri kampanyalı almak isteyenlerin alacaklarını belirlemesi için haberimizde kataloğu derledik, tüm ürünleri fiyatlarıyla inceleyebilirsiniz.

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    A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında neler var?

    A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdulu. Heyecanla beklenen kataloglar yayınlandığında hangi ürünlerin ne kadar fiyatla satışa sunulduğu merak ediliyor ve inceleniyor. A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında hem ihtiyaç olan hem de keyifle tüketilen gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle havalar dondurmalardaki fırsatlar ön plana çıkıyor. İşte A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında yer alan ürünler…

    A101 7 KASIM AKTÜEL KATALOĞU

    Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye

    Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi

    Zeo Salamura Siyah Zeytin 1 kg

    Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates

    Hanımeller Kurabiye Çeşitleri

    Paşabahçe Çay Seti 12 Parça

    Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri

    Algida dondurma ürünlerinde yeni fırsatlar

    Ottimo Glass For You Kulplu Bardak
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında neler var?