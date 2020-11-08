A101 aktüel ürünler kataloğu! A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında neler var?

A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdulu. Heyecanla beklenen kataloglar yayınlandığında hangi ürünlerin ne kadar fiyatla satışa sunulduğu merak ediliyor ve inceleniyor. A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında hem ihtiyaç olan hem de keyifle tüketilen gıda ürünleri yer alıyor. Özellikle havalar dondurmalardaki fırsatlar ön plana çıkıyor. İşte A101 7-13 Kasım haftanın yıldızlarında yer alan ürünler…
A101 7 KASIM AKTÜEL KATALOĞU
Nimet Çıtır Tahinli Kurabiye
Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi
Zeo Salamura Siyah Zeytin 1 kg
Nimet Dondurulmuş Dilimli Patates
Hanımeller Kurabiye Çeşitleri
Paşabahçe Çay Seti 12 Parça
Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri
Algida dondurma ürünlerinde yeni fırsatlar
Ottimo Glass For You Kulplu Bardak