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    • Ekonomi
    • 08.11.2020 16:46
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    • 08.11.2020 16:46
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    açıklarında!

    Türkiye milli enerji ve maden politikası ile attığı adımların sonuçlarını almaya devam ediyor. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi , Yenikapı açıklarında demir attı. ’nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken ’ne ait kulenin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

    DHA
    Kanuni İstanbul açıklarında!

    Mersin'in Taşucu Limanı'ndaki bakımlarının ardından Karadeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılmak için 13 Ekim'de yola çıkan Kanuni Sondaj Gemisi, 19 Ekim'de İstanbul Haydapaşa Limanı'da demir atmıştı. Kanuni Sondaj Gemisi bugün Yenikapı açıklarında demirledi.

    İstanbul Boğazı'nı geçebilmesi için kulelerinin sökülmesi gereken geminin bazı bölümlerinin söküldüğü ve kulenin kısaldığı görüldü.

    Kanuni, İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Karadeniz'de Filyos Limanı'nda demirleyecek ve kuleleri tekrar monte edilecek.

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