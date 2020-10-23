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    • Ekonomi
    • 23.10.2020 11:10
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    • 23.10.2020 11:10
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    Tarihi keşif sonrası Kanuni böyle görüntülendi! Büyük göreve hazırlanıyor

    Başkan 'ın haftasonu duyurduğu ek doğal gaz rezervi müjdesi sonrası gözler 'deki sondaj çalışmalarına ve bölgede görev yapacak si'ne çevrildi. Bir süredir 'nda bulunan Kanuni sondaj gemisinde platform söküm çalışmaları başladı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

    AA
    Kanuni büyük göreve hazırlanıyor!

    Geminin üzerinde bulunan platform, yanına getirilen dev vincin yardımıyla sökülüyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın 11 bin 400 metre derinliğe, 3 bin metre sondaj açabilme kapasitesine sahip, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi "Kanuni", 'de başlayacağı sondaj faaliyetleri öncesinde 'na gelmişti.

    Geminin 'ndan geçebilmesi için üzerinde bulunan platformun sökülmesi için çalışmalar başladı. Haydarpaşa Limanı'nda geminin yanına getirilerek kurulan dev vinç yardımıyla üzerindeki platformun söküleceği öğrenildi.

    Haydarpaşa Limanı'nda çalışmaların ardından si İstanbul Boğazı'nı geçerek Karadeniz'e açılacak.

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