Tarihi keşif sonrası Kanuni böyle görüntülendi! Büyük göreve hazırlanıyor

Başkan Erdoğan, daha önce 320 milyar metreküp olarak açıklanan Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervinin 405 milyar metreküp olarak güncellendiğini duyurdu. 405 milyar metreküplük rezervin, yaklaşık olarak 2011-19 yılları arasında Türkiye'de tüketilen toplam doğal gaz kadar olduğu ifade edildi. Yani keşfedilen rezerv ülkemizin yaklaşık 9 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayacak miktarda.